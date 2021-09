Anderlecht moet alweer afscheid nemen van assistent-coach Aaron Danks

Danks werd midden mei aangesteld als nieuwe assistent-coach van Vincent Kompany. Hij kwam met serieuze adelbrieven naar het Lotto Park. Danks was eerder assistent-coach bij de Engelse U21 en in verschillende functies bij de FA, de Engelse voetbalbond. Voordien was hij aan de slag bij West Brom en Birmingham City. Bij Aston Villa gaat Danks zich als assistent van T1 Dean Smith over een aanvallend compartiment ontfermen.