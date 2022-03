Anderlecht met onuitgegeven defensie tegen Antwerp: Sardella wellicht vervanger van geschorste Hoedt

AAnderlecht heeft wel nog enkele opties in de jeugd — zie Kana, Lissens of de 17-jarige Sadiki — maar ook zij zijn op de sukkel met kleine of grote kwalen. Zo lijkt Killian Sardella de grootste kanshebber om zondag aan de zijde van Magallán te staan. Hoeft eigenlijk niet te verbazen, want Sardella is van opleiding een centrale verdediger. Hoewel hij in de A-ploeg quasi enkel als rechtsback wordt uitgespeeld, speelde Sardella dit seizoen bij de beloften al vaker in het hart van de defensie. Afgelopen maandag stond hij daar nog in de topper op Genk (1-1). Die test doorstond Sardella alvast zonder kleerscheuren. Een teken(tje).