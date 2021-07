Anderlecht maakt werk van de toekomst: drie jeugdspelers tekenen eerste profcontract bij paars-wit

“Sullyan Amisso speelt al sinds z’n negende bij RSCA”, klinkt het in de mededeling. “Sully is een rechtsachter met een aanvallende ingesteldheid en een fantastische mentaliteit. Hij zal zich dit seizoen moeten bewijzen als een vaste waarde in de beloftenploeg als volgende uitdaging in zijn veelbelovende carrière.”

“Tristan Degreef is nog zo’n talent Made in Neerpede die al sinds de U9 bij paars-wit speelt. Hij is een polyvalente aanvallende middenvelder die technisch onderlegd is, sierlijk aan de bal, en over een uitstekende trap beschikt.”