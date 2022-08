Anderlecht lonkt naar Diawara, ‘zes’ van AS Roma: ooit man van 23 miljoen euro maar nu op zijspoor bij Mourinho

AnderlechEen zoektocht naar power en vuur. Anderlecht beseft dat zijn middenveld nog wat extra strijdlust kan gebruiken en speurt in het slot van de mercato naar een ‘zes’. Amadou Diawara (25), op een zijspoor bij bij AS Roma, is een optie.

Een pijnlijke vaststelling, zondagavond in het Dudenpark.

Anderlecht verloor niet alleen voor de vijfde keer op rij tegen Union omdat het alwéér ongeconcentreerd aan de wedstrijd begon. Ook - en vooral - werd het door de buren overpowered. Voornamelijk het middenveld zag af. Knokkers Teuma, Lynen en Lazare overstegen Kana, Arnstad en Verschaeren op fysiek vlak. Alle drie hebben ze wel goeie voeten en zien ze het spelletje. Neerpede-boys met groot potentieel. Maar als de intensiteit en het aantal duels de hoogte in gaan, wordt het lastiger. En er zullen de komende maanden nog een pak veldslagen volgen. Dan volstaan louter technische kwaliteiten niet. De langdurige afwezigheid van Adrien Trebel, die zich in sneltempo een aanjagersrol had toegeëigend, is in die optiek een extra domper.

Nochtans zijn het dat soort stevige matchen die Anderlecht dit seizoen nog vaak zal (en wil) spelen. In de Conference League en (mogelijk) de Champions’ play-offs zal paars-wit meer dan eens het mes tussen de tanden moeten steken, voldoende gewicht in de weegschaal gooien, wil het écht gaan meestrijden om de knikkers.

Volledig scherm Marco Kana en Kristian Arnstad op Union. © BELGA

Dat realiseert men zich ook op Neerpede. Anderlecht onderzoekt daarom in de laatste week van de mercato de mogelijkheden om een extra verdedigende middenvelder aan te trekken. Het is evenwel niet de bedoeling om Kana of Arnstad af te remmen - de club gelooft fel in hen. De drukke kalender moet echter voldoende speelgelegenheid voor iedereen mogelijk maken.

Eén van de opties die momenteel op tafel ligt, is Amadou Diawara, op een zijspoor bij het AS Roma van José Mourinho. De 25-jarige Guineeër kan wel stevige adelbrieven voorleggen. Diawara was tussen 2016 en 2019 ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli, dat hem had weggeplukt bij Bologna, en maakte nadien voor 21 miljoen euro de overstap naar de Italiaanse hoofdstad.

Quote Zijn loonbrief­je van 4 miljoen bruto is wellicht het grootste struikel­blok. Anderzijds kan de latere sluiting van onze transfer­markt een voordeel zijn.

Daar was Diawara in zijn eerste seizoen nog basisspeler, zijn marktwaarde piekte twee jaar geleden zelfs tot 23 miljoen. Nadien ging het achteruit. Vorig jaar kwam Diawara in amper acht wedstrijden in actie, de laatste maanden trainde hij zelfs niet meer mee met de A-ploeg. Zijn waarde is intussen gekelderd naar 6 miljoen. Bij de nationale ploeg van Guinee is Diawara dan weer wel een vaste waarde. Vier jaar geleden liet toenmalig bondscoach Paul Put hem debuteren. Intussen speelde hij 26 interlands en kwam hij in actie op twee Africa Cups.

Diawara zag afgelopen winter een transfer naar Valencia alsnog afspringen, een vertrek dringt zich de komende dagen wel op. In Italië maakt men gewag van interesse van Serie A-clubs Lecce en Torino, maar ook Anderlecht is dus gewonnen voor Diawara.

Alleen is zijn stevige loonbriefje - 4 miljoen bruto - wellicht het grootste struikelblok voor paars-wit. Diawara zal dus stevig moeten inleveren, wil hij een definitieve overstap naar de Belgische recordkampioen maken. AS Roma verkoopt hem immers liefst nu al, aangezien zijn contract tot medio 2024 loopt. Anderzijds kan de latere sluiting van de Belgische transfermarkt mogelijk een voordeel zijn voor paars-wit.

Volledig scherm Amadou Diawara. © AP