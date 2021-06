Anderlecht licht optie Ashimeru niet, maar wil ‘m wel houden

2,5 miljoen euro. Dat was de aankoopoptie in de huurovereenkomst tussen Anderlecht en Red Bull Salzburg over Majeed Ashimeru. Te veel, vindt men op Anderlecht, waar men nog steeds niet in het geld zwemt, en dus koos de club er gisteren voor om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om Ashimeru via die weg definitief aan te werven. RSCA kan zich ook niet meer bedenken: de optie is niet langer geldig.