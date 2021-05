Anderlecht legt 15-jarig talent Julien Duranville vast tot 2024: “Een razendsnelle dribbelaar”

Duranville, een flankaanvaller, valt vooral op met zijn snelheid. In zijn versnelling kan hij nóg een versnelling plaatsen. Een zeldzame kwaliteit. En aan die snelheid koppelt de youngster volgens kenners ook al best veel efficiëntie. Anderlecht gelooft fel in Duranville, wiens talent ook niet onopgemerkt blijft. Op de prestigieuze U13 Cup in Bassevelde werd hij uitgeroepen tot beste speler. Dat RSCA hem kon vastleggen, is een nieuwe opsteker voor paars-wit. Duranville is Belgisch jeugdinternational en speelt al sinds zijn zevende bij Anderlecht. Dit seizoen komt hij uit bij de U16. Hij is de zoon van een Congolese moeder en zijn vader groeide op in Ivoorkust.