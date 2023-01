Anderlecht laat oog vallen op Viktor Tsygankov, Oekraïense flankaanvaller die 22 miljoen euro waard is

Tsygankov is een creatieve flankspeler die uitkomt voor Dinamo Kiev en best aardige cijfers kan voorleggen. Dit seizoen zit hij, alle competities inbegrepen, aan 9 goals en 6 assists in 23 wedstrijden. Tsygankov speelde de voorbije seizoenen steevast Champions League of Europa League en verzamelde ook al 43 caps voor de Oekraïense nationale ploeg.

U begrijpt: op papier een moeilijke zaak voor Anderlecht. De Oekraïner heeft ook nog eens een marktwaarde van liefst 22 miljoen euro en genoot de voorbije seizoenen al interesse uit onder meer de Premier League. Nu zou ook PSV aan hem denken als vervanger van Cody Gakpo.

Volledig scherm Tsygankov (links) voor de Oekraïense nationale ploeg. © REUTERS

Wat Anderlecht niet kansloos maakt, is dat Tsygankovs contract bij Dinamo Kiev afloopt op het einde van het seizoen en die verbintenis hoogstwaarschijnlijk niet verlengd wordt. Ook de oorlogssituatie in Oekraïne speelt daarin zijn rol. Anderlecht zat al om de tafel met Tsygankov en zijn entourage en die gesprekken verliepen in een positieve en constructieve sfeer.

Paars-wit hoopt deze winter al op een (definitieve) overgang van Tsygankov, maar daarvoor zal het financiële plaatje volledig moeten kloppen. Want hoewel de Oekraïner voor een beperkt bedrag of zelfs gratis de overstap kan maken, is zijn salaris een mogelijk struikelblok. Anderlecht is bezig aan een fikse besparingsronde - de grootverdieners in de kern moeten weg. Lukt het niet om genoeg loonkost vrij te maken, dan is er weinig tot geen ruimte voor CEO Sports Jesper Fredberg om versterkingen te halen.

Naast de piste-Tsygankov ligt ook het dossier van Anders Dreyer op tafel op Neerpede. De 24-jarige Deen is, net als Tsygankov, een winger die zowel op rechts als op links uit de voeten kan. Dreyer ligt nog tot 2026 onder contract bij FC Midtjylland in Denemarken.

Volledig scherm Tsygankov drie jaar geleden tegenover Club Brugge en Clinton Mata. © EPA