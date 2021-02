Anderlecht kondigt vertrek Nicolás Frutos naar DC United aan: “Dit was een enorm moeilijke keuze”

Anderlecht Ondanks beperkte middelen sluit Vincent Kompany extra wintertransfer(s) niet uit: "Maar dan moet het een échte verster­king zijn”

13 januari Drie dagen na de nederlaag tegen OH Leuven kijkt Vincent Kompany alweer vooruit naar het duel tegen Eupen. “Ik leef naar die wedstrijd toe met één idee: evenveel kansen creëren en even weinig weggeven als tegen OHL.” Kompany sloot op zijn persbabbel niet uit dat er wintertransfers op komst zijn bij RSCA. De eerste is intussen geofficialiseerd: Majeed Ashimeru wordt gehuurd van RB Salzburg. Deense media linken ook Jacob Bruun Larsen aan paars-wit.