Anderlecht kleurt opnieuw dieprood: vorig seizoen 29 miljoen euro verlies, laatste vier jaar bijna 100 miljoen euro

AnderlechtOpnieuw een monsterverlies. 29 miljoen euro ging Anderlecht in het rood tijdens het seizoen 2020-2021. Over de laatste vier boekjaren maakte de club voor bijna 100 miljoen euro verlies. De kapitaalsverhoging van vorige week redde de club van het faillissement. “Maar onze aandeelhouders vragen om bij te springen: dat moet gedáán zijn”, zegt de nieuwe CEO Peter Verbeke.

Voor het vierde jaar op rij al sluit Anderlecht zijn boekjaar af met verlieslatende cijfers. Erger nog: het seizoen 2020-2021 is de derde opeenvolgende jaargang waarin de club tientallen miljoenen in het rood staat.

Twee seizoenen geleden legde RSCA een verlies van zo’n 26,5 miljoen euro neer, vorig jaar was er het absolute dieptepunt met 36,4 miljoen euro aan rode cijfers. De meest recente jaarrekening zal, eens gepubliceerd bij de Nationale Bank, een nieuw verlies van 29 miljoen euro aangeven. Het maakt dat RSC Anderlecht op vier seizoenen tijd net geen 100 miljoen euro verlies lijdt.

Slechtste cijfers van G6 Anderlecht maakte de voorbije vier jaar voor bijna honderd miljoen euro verlies. Paars-wit is zo met voorsprong de roodste club van België. Zelfs het financieel noodlijdende Standard doet het boekhoudkundig een pak minder slecht. Ook Antwerp ziet jaarlijks rode cijfers. Maar de redenering daar is anders: terwijl Anderlecht en Standard vooral probeerden om niet te zinken, zaait de Great Old om snel en stevig te groeien. AA Gent, Club Brugge en vooral Racing Genk laten zien dat een topclub in België ook (veel) winst kan maken. Volledig scherm © rv

Vooral de gigantische salarismassa en andere kosten, zoals makelaarslonen, waren de voorbije jaren belangrijke factoren in de verliezen van Anderlecht. Al te vaak bleken dat verloren kosten. Toen Peter Verbeke de leiding over het sportieve departement kreeg, moesten 23 spelers van de payroll verdwijnen.

Dat is, op Trebel en Bakkali na, gelukt. Beide heren wegen met hun salaris weliswaar nog steeds zwaar op de loonlast. Het contract van Bakkali loopt komende zomer af, dat van Trebel pas medio 2023. De club modderde voorts sportief aan en speelt al drie jaar geen Europees voetbal. En dan is er nog het coronavirus. Ook dat alles heeft zijn aandeel in de diepe put.

Anderlecht probeerde intussen te snoeien in spelerslonen en makelaarskosten. Daarom is het verlies iets minder zwaar dan het jaar voordien - maar 29 miljoen blijft nog steeds gigantisch. U begrijpt nog meer dat de verkoop van Jérémy Doku - voor zo’n 26 miljoen euro - en het strikt respecteren van erg beperkte transferbudgetten levensnoodzakelijk waren (en zijn) voor Anderlecht.

Volledig scherm Jérémy Doku in één van z'n laatste wedstrijden voor paars-wit. © BELGA

Bijspringen

Net als de kapitaalsverhoging van vorige week. Het eigen vermogen van RSCA ging dit jaar met liefst 52 miljoen euro in het rood. Dat is net geen verdubbeling in vergelijking met vorig seizoen. Zonder omzetting van schulden in kapitaal door Marc Coucke én injectie van vers kapitaal stevende de club recht op een faillissement af. “Ik ben Marc, Wouter (Vandenhaute, red.) en de mensen van CVC (Geert Duyck, Steven Buyse en Michael Lavrysen, red.) zeer dankbaar voor de oplossing”, zegt nieuwe CEO Peter Verbeke.

“Maar onze aandeelhouders vragen om bij te springen: dat moet gedáán zijn”, is Verbeke meteen ook duidelijk. Vanaf nu wil Anderlecht weer financieel gezond worden door sportieve successen en een strikt businessplan, uitgetekend voor de komende vijf jaar. Verbeke krijgt als CEO de leiding over die uitdaging. “De voorbije twee maanden hebben we een audit gedaan binnen de club. Op basis van die audit streven we naar een positief resultaat. Maar we zijn er nog ver vanaf. Er wacht ons nog heel veel werk.”

In een interview met deze krant licht Verbeke zijn plannen om het tij te keren, maar ook zijn ambities, uitgebreid toe.

Volledig scherm De verschillende aandeelhouders van Anderlecht. © rv

99 miljoen euro verlies onder Coucke (sinds 2017-18)

De verliezen:

(2016-17 350.504)

2017-18 -6.466.799

2018-19 -27.171.460

2019-20 -36.420.512

2020-21 -29.100.000

TOTAAL: -98.808.267 euro

Transfers: 65 miljoen euro plús

145 miljoen euro verkocht over die 4 seizoenen

80 miljoen euro aangekocht over die 4 seizoenen

Sinds Coucke-jaren in 2017:

Gemiddelde omzet per jaar: 85 miljoen

Gemiddeld verlies per jaar: -25 miljoen per jaar (30% van omzet)

Ben jij een voetballiefhebber? Speel dan mee met de Gouden 11 en bewijs je kennis.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.