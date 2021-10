“Anderlecht kan misschien weer Anderlecht zijn. Op dit moment is dat onmogelijk”

Anderlecht Kompany krijgt Willem Weijs als assistent: voet­balfreak en people manager in één persoon

21 september Anderlecht versterkt zijn sportieve staf met Willem Weijs (34). De Nederlander komt over van Willem II - what’s in a name - waar hij beloftencoach was. Met Weijs haalt paars-wit een voetbalbezetene, maar tegelijk menselijke assistent voor Vincent Kompany in huis.