Anderlecht-icoon Pär Zetterberg wordt vandaag 50: “Ik volg nog altijd elke match van Sporting”

Zijn aankomst in Anderlecht: “Verschueren vond mijn kapsel maar niks”

“Ik was amper zestien toen ik in 1986 in Anderlecht arriveerde - ver weg uit mijn veilige, Zweedse cocon. Ik ben toen in een gastgezin geplaatst, waar ik een kamer deelde met Tom Colpaert (de huidige teammanager, red.), die vandaag nog steeds mijn beste vriend is. Ook Göteborg wilde me toen, maar ik verkoos Anderlecht, omdat die club Europees succes behaald had. In die tijd had ik een populair kapsel: een nektapijtje. Als ik daar nu foto’s van terugzie, moet ik toegeven dat dat verschrikkelijk was, maar toen… Michel Verschueren heeft meermaals geprobeerd om me naar de kapper te sturen om alles af te scheren - hij vond het maar niks -, ik heb dat altijd geweigerd.” (lacht)