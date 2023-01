Anderlecht hoopt op nieuwe overeenkomst met Jean Kindermans

Referee Department oordeelt dat rood voor N’Diaye terecht was, maar dat Sylla meteen rood had moeten krijgen: “Veiligheid Paintsil in gevaar”

Twee turbulente zondagmatchen, met Anderlecht dat de derby nog verloor van Union en Racing Genk dat Club Brugge klopte. Met scheidsrechters Van Driessche en Visser in respectievelijke hoofdrollen. Onze huisref Tim Pots buigt zich over de belangrijke fases uit de twee duels. “Uiteindelijk was rood voor N’Diaye een logische beslissing.” Ook het Referee Department vindt dat vandaag, maar stelt wel dat Visser in de fout ging met slechts geel voor de fout van Sylla op Paintsil.

9 januari