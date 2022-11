Anderlecht heeft nieuwe sportieve directeur beet: Jesper Fredberg tekent tot 2024

Anderlecht Ex-militair en ex-agent: wie is Jesper Fredberg, de nieuwe sportieve directeur van Anderlecht: “Van bij het begin onder de indruk van zijn aanpak”

De 41-jarige Jesper Fredberg is de nieuwe sportieve directeur van Anderlecht. Paars-wit heeft een akkoord bereikt met het Deense Viborg over de overgang van de 41-jarige Deen. Kennismaking met een ex-militair, ex-flik. “Jesper is heel pragmatisch, down to earth en open minded. Je zag ook dat zijn verleden als militair en als politieagent hem gevormd heeft. Hij is in balans als persoon.”

15:30