Anderlecht heeft nieuwe performance coach beet: Dries Bloemen komt over van promovendus RWDM

Peter Verbeke spreekt bij Eleven Sports voor het eerst sinds afscheid op Anderlecht: “Vertrek Kompany mijn grootste ontgooche­ling”

Peter Verbeke is deze week de opvallende gast in ‘Insiders’, de podcast van Eleven Sports. Verbeke reageert daarin exclusief voor het eerst op zijn ziekte en zijn vertrek bij RSC Anderlecht. “Het vertrek van Vincent Kompany op Anderlecht is de grootste professionele ontgoocheling in mijn carrière.”