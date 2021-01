Anderlecht heeft gedroomde versterking beet: RSCA huurt Ashimeru mét aankoopoptie van RB Salzburg

Nu Vlap op een zijspoor zit en Tau terug naar Engeland is, had Anderlecht een extra middenvelder nodig. Vanaf dag één was Majeed Ashimuru het wenstarget. De Ghanees gaf dit seizoen vijf assists in negen wedstrijden bij RB Salzburg, maar was er desondanks geen onbetwiste basisspeler, waardoor een transfer tot de mogelijkheden behoorde.

“We moeten proberen onze kern op korte termijn te versterken. Dat is niet gemakkelijk, omdat je weinig financiële middelen hebt”, legt technisch directeur Peter Verbeke uit. “We hebben een goed scouting team en proberen op zoek te gaan naar spelers die toch een opportuniteit kunnen zijn. In een ideale wereld zijn dat spelers die ons op korte termijn iets kunnen bijbrengen, maar ook op langere termijn interessant kunnen zijn voor de club. In die optiek zijn we uitgekomen bij Ashimeru. Het is een jongen die op verschillende posities op het middenveld uit de voeten kan. Hij geeft vooral aanvallende impulsen. Verticaliteit, infiltratievermogen. Hij heeft ook een heel goede versnelling. Het belangrijkste was dat Ashimeru zelf veel zin had om naar Anderlecht te komen.”