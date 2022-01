Anderlecht had zomaar een échte titelkandidaat kunnen zijn: in eigen voet schieten kostte RSCA al 13 punten

Mijnenergie Binnenkort maandelijk­se afrekening voor energie mogelijk: waarom kies je er best (niet) voor?

Het maandelijkse voorschot dat je momenteel voor gas en elektriciteit betaalt, ligt mogelijk een stuk lager dan je werkelijke verbruikskosten. Het vele telewerk en de sterk gestegen energieprijzen zijn hierbij de boosdoeners. Is dit het geval, krijg je straks een gepeperde afrekening gepresenteerd. Om zulke onaangename verrassingen evenwel te vermijden, moeten de grootste energieleveranciers hun klanten binnenkort de keuze bieden om maandelijks af te rekenen op basis van hun reële verbruik van die maand. Mijnenergie.be zoekt uit of dat voor iedereen een slimme keuze is.

14 januari