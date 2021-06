Anderlecht haalt Spanjaard Sergio Gomez bij Dortmund

Sergio Gómez is een jeugdproduct van FC Barcelona. Daar plukte Borussia Dortmund hem in 2018 weg, maar de Spanjaard kon nooit echt doorbreken bij de Duitse topclub. De voorbije twee seizoenen speelde Gómez op huurbasis bij het Spaanse Huesca, dat dit seizoen na één jaartje in La Liga weer naar de tweede klasse degradeerde.

Gómez - die bij Anderlecht een contract tot 2025 tekende - sluit maandag al aan bij de groep. Technisch directeur Peter Verbeke reageerde opgetogen op de nieuwe aanwinst. “Sergio is een veelzijdige speler, die zowel op het middenveld, op de flank als als linkervleugelverdediger uit voeten kan. Dankzij zijn opleiding is hij technisch zeer sterk, maar hij legt ook de nodige agressiviteit in zijn spel. In combinatie met z'n explosiviteit en snelheid maakt dat van hem een speler met een groot potentieel.”