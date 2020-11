Anderlecht haalt Luc Nilis terug: ex-spits gaat stage lopen bij recordkampioen

Het komt er dus toch van. Al jaren worden Luc Nilis en Anderlecht aan elkaar gelinkt, maar nu hebben de twee partijen elkaar ook gevonden. RSCA haalt Nilis als een soort ‘stagiair’, nadien wordt geëvalueerd of hij kan aanblijven als spits- en techniektrainer. Nilis vervulde die rol eerder bij onder meer PSV. Tot november was hij werkzaam bij Ankaragücü in Turkije, maar hij keerde vroegtijdig terug naar België, hopend op een kans in eigen land.

De voorbije maanden had Nilis ook contact met Club Brugge, maar dat werd nooit echt concreet. Anderlecht waagt nu wel de stap. Het hoorde niks dan goeie verhalen over Nilis, dit wordt geen Zetterberg-verhaal, beweert men in het Lotto Park. Als Nilis mag starten, dan is dat omdat hij een meerwaarde biedt, niet om de fans te sussen. Maar het is uiteraard wel zo dat de supporters verheugd zullen zijn over dit nieuws.