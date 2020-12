Anderlecht haalt doelman Warner Hahn binnen: “Veel zin in mijn eerste buitenlandse avontuur”

Anderlecht was op zoek naar een nieuwe keeper nadat Hendrik Van Crombrugge (27) een operatie aan de rug moest ondergaan. De Rode Duivel is in principe out tot begin april. De Duitser Timon Wellenreuther wordt daardoor voor minstens drie maanden de nummer één, maar na hem in de pikorde stonden er twee jonkies: Bart Verbruggen (18) en Rik Vercauteren (19). En dus ging Anderlecht op zoek naar een doublure voor Wellenreuther, iemand met meer ervaring. Zoals eerder geschreven kwam RSCA uit bij Warner Hahn. De 28-jarige Nederlander komt transfervrij over en tekende tot juni 2021.