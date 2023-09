Anderlecht duwt Raman naar exit: Riemer laat fitte spits uit selectie

Speur straks niet naar Benito Raman, de aanvaller van RSC Anderlecht is niet mee afgereisd naar Genk. Dat is opvallend, want zaterdagavond, iets na 22u, zette Anderlecht de selectie online voor de verplaatsing naar Limburg. Mét Benito Raman.

In de entourage van de 28-jarige spits keken ze vreemd op. Brian Riemer had Raman immers op de hoogte gebracht dat hij niet in aanmerking kwam voor de trip naar Genk. Hij werd wel ‘s ochtends op de club verwacht om samen met de andere thuisblijvers te trainen. De uitleg van de Deense coach van paars-wit kwam erop neer dat Raman sowieso op de tribune moest plaatsnemen in Genk en dat wilde hij hem besparen. De voorbije twee wedstrijden tegen Westerlo en Charleroi stond Raman telkens nog in de basis als vervanger voor de geschorste Anders Dreyer.

Stevig loon

Anderlecht probeert Raman in de laatste dagen van de zomermercato naar de exit te duwen. Zo kreeg hij donderdag in een gesprek met de coach te horen dat hij niet langer zeker zou zijn van een plaats in de selectie en dat hij om die reden best kon uitkijken naar een nieuwe club. De timing van dat gesprek deed de wenkbrauwen fronsen in de entourage van Raman. Vooral omdat de in ons omringende landen amper 24 uur later de transfermarkt zou sluiten.

Raman zit in zijn laatste contractjaar, al heeft Anderlecht wel nog de mogelijkheid om de optie te lichten.

Raman kwam twee jaar geleden over van Schalke 04 op uitdrukkelijke vraag van Vincent Kompany. Het is algemeen geweten dat Raman een stevig loon heeft op Anderlecht, het vertrek van Raman zou die loonlast alvast stevig terugschroeven.

Vraag is wat er de komende dagen nog zal gebeuren. De Belgische markt blijft open tot woensdag, maar wie kan en wil dat stevige loon van Raman overnemen. Enkel de Belgische topclubs zijn daartoe in staat en de vraag is of zij op hem zitten te wachten. En avontuur in de zandbak? Daar lijkt Raman zelf op dit moment weinig voor te voelen. Mogelijk zit Anderlecht straks opgescheept met een ontevreden en vooral dure speler. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

