Anderlecht-coach Riemer spaart z'n spelers niet: “Ik ben beschaamd”

AnderlechtPaniek maakt zich stilaan meester van Anderlecht. Zelfs Zulte Waregem, de voorlaatste in de stand, kwam winnen in het Lotto Park . Zondag trekt Anderlecht met de daver op het lijf naar Seraing voor een degradatietopper. “Ik kan hier wel beweren dat Anderlecht niet zal degraderen, maar in voetbal kan alles”, zei Brian Riemer.

KIJK. Riemer: “Ik ben beschaamd”

Anderlecht blijft in vrije val en het valscherm wil maar niet opengaan. De dertiende plaats in het klassement. Vijf punten boven de degradatiezone. Een topper onderin het klassement zowaar komende zondag op Le Pairay tegen Seraing. En een nederlaag tegen Zulte Waregem in een leeg Lotto Park na weggeef goals van eerst Zeno Debast en dan Amir Murillo. Is die kelk nu nóg niet leeg? Zelfs twee doelpunten van Benito Raman volstonden niet voor een punt, laat staan drie.

“Analyses zijn soms héél moeilijk, maar vandaag is het héél simpel”, zei coach Brian Riemer. “Domme, domme individuele fouten nekken ons. Zo kún je geen wedstrijden winnen.” De wanhoop stond ook te lezen op het gelaat van Yari Verschaeren. Je hoorde de vertwijfeling in zijn stem. “Het was te weinig, ik weet niet of dit nog goedkomt.”

Volledig scherm Riemer met Van Crombrugge. © Photo News

Beschaamd

RSC Anderlecht dat straks moet vechten tegen de degradatie. Het ondenkbare dreigt werkelijkheid te worden. Aan de gesloten stadionpoorten verzamelden een handvol fans die de partij in de omringende cafés hadden gevolgd. ‘Shame on you!’. Het zijn donkere en barre tijden voor al wie Anderlecht een warm hart toedraagt. Je zult maar coach zijn van deze ploeg. Brian Riemer, de voorbije weken opvallend positief, spaarde zijn spelers niet. “Je mag zoveel over tactiek praten als je wil. Je mag ook zo hard lopen als je wil. Op het niveau dat wij willen voetballen is het onaanvaardbaar om dit soort individuele fouten te begaan. Die fouten, ‘they kill us’”, zei Riemer. “Vandaag ben ik beschaamd. Ik ben beschaamd voor onze supporters. Dit is iets wat fans van Anderlecht nooit zouden moeten meemaken.”

Nadien volgde de vraag waarvan we dachten dat we ze nooit zouden horen in het Lotto Park. Of de kans bestaat dat Anderlecht naar tweede klasse zakt. “In voetbal is alles mogelijk”, lachte Riemer groen. “Ik kan hier vandaag wel zitten beweren dat dat nooit zal gebeuren, maar dan moeten we dringen onze wedstrijden beginnen winnen. Na de wedstrijd tegen Club Brugge had ik het gevoel dat we een stap vooruit hadden gezet. Vandaag vrees ik dat we er opnieuw twee achteruit hebben gezet. Dit is een triestige dag. De druk op de komende wedstrijden zal alleen maar toenemen. Het is aan ons om op te staan.”

Zondag stapt Anderlecht in elk geval met een bang hartje en knikkende knieën de bus op richting Seraing.