Anderlecht-coach ad interim Robin Veldman: “Tijdelijk hoofdcoach? Als mijn manier van werken bevalt volgt er misschien snel een nieuw gesprek”

Eentje om niet te vergeten. Robin Veldman gaf daarnet zijn allereerste persconferentie als coach van Anderlecht. “Deze ochtend ging ik mijn kinderen afzetten aan de schoolpoort en twee uur later stond ik als hoofdcoach op het veld om de belangrijke wedstrijd tegen Boekarest voor te bereiden. Het kan snel gaan.” De 36-jarige Nederlander maakte een ontspannen indruk voor een volle perszaal. Vragen in het Nederlands of Engels. “Je parle un petit peu français”, het Nederlandse accent denkt u er maar bij. “We zitten in een hele lastige positie, maar ik ga er alles aan doen om Anderlecht te helpen.”

Veldman kwam vorig jaar naar Anderlecht en nam toen de beloften voor zijn rekening, in die periode werkte hij nauw samen met Vincent Kompany. “Qua voetbalfilosofie sluiten mijn ideeën misschien wel nauwer aan bij die van Vincent dan die van meneer Mazzu.” Wat dus betekent dat we Anderlecht in andere veldbezetting mogen verwachten dan de 3-5-2 die paars-wit speelde onder Mazzu. “Voor mij is het meer een kwestie van jongens uitspelen op hun kwaliteiten dan dat het echt een kwestie van formatie is. De animatie per fase, die moet goed zitten. Ik wil dat wij terug vertrouwen uitstralen aan de bal en hoge druk blijven combineren met het maken van de juiste keuzes. Als dat goed zit dan ben ik er zeker van dat ik snel opnieuw een glimlach kan toveren op het gezicht van de jongens. Daar ben ik de afgelopen 48 uur ook mee bezig geweest, met héél weinig slaap. Maar ik wil dat de mensen die Anderlecht een warm hart toedragen opnieuw trots kunnen zijn op deze club.”

Wouter Vandenhaute benadrukte maandag in zijn uiteenzetting dat ze Veldman vooral niet willen verbranden en dat hij daarom tijdelijk overneemt, in afwachting van een nieuwe T1. “Dat is de bedoeling”, vervolgde Veldman. “Maar als onze manier van werken iedereen goed bevalt en er zit opnieuw enthousiasme in de spelersgroep dan volgt er waarschijnlijk snel een nieuw gesprek. Dit kan een kantelmoment zijn. Lukt het, dan kunnen we deze lijn gewoon doortrekken. Het is mijn ambitie om óóit hoofdcoach te worden, dat is zeker. Maar de club is nu belangrijk, niet ik. Als het lukt met mij prima, zoniet keer ik met plezier terug naar het begeleiden van jonge talenten bij hun stap naar de A-kern. Nu focus ik mij op het heden en dat is zo goed mogelijk die belangrijke wedstrijd tegen FCSB (Conference League, morgen om 18u45, red.) voorbereiden.” (KDZ)

