Anderlecht-CEO Peter Verbeke schetst belang van beker: “Europees voetbal betekent versnelling van businessplan”

Peter Verbeke was gisteravond zichtbaar opgetogen na het bereiken van de bekerfinale. Eindelijk doet Anderlecht weer mee om de prijzen. Is de ommekeer ingezet? Wordt RSCA weer RSCA? “We willen de beker winnen en zo ver mogelijk geraken in play-off 1", zegt de CEO van Anderlecht een dag later. “Maar volgend seizoen is een ander seizoen. We zijn nog steeds een club in heropbouw. Behalen van Europees voetbal kan een kantelmomentje worden, maar tegelijkertijd moeten we rustig blijven. We hebben een businessplan voor de volgende vijf jaar, er zullen nog ontgoochelingen zijn. Het is wél zo dat het halen van Europees voetbal een versnelling betekent van ons plan. In die zin is het belangrijk om volgend seizoen Europees te spelen.”