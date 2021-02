Anderlecht-CEO Donvil stelt fans gerust: “Ben geen supporter van Standard”

Een journalist die de woorden ‘Jos Donvil’ en ‘Standard’ in de zoekbalk van het persarchief ingeeft, vindt snel artikels terug over de band tussen de Anderlecht-CEO en de Luikenaars. Hoeft niet te verbazen: Donvil was met BASE en VOO sponsor van Standard, in die hoedanigheid kwam hij er vaak op bezoek. Beweerd wordt dat Donvil zelfs een kanshebber was om een officiële functie in te vullen bij Standard, maar dat wordt op Neerpede afgedaan als nonsens. En toch was er scepsis. De Anderlecht-fans hadden vragen over Donvils Standard-verleden. De laatste dagen deed hij een poging om de achterban te overtuigen van zijn paars-witte hart. Zo benadrukte hij in zijn eerste interview bij rechtenhouder Eleven Sports dat hij “geen supporter van Standard” is. “Ik was er sponsor.” Dat herhaalde de Dilbekenaar volgens aanwezigen op de Fan Board.