Anderlecht bij slechtste recordkampioenen van Europa

Club Brugge moest er ooit acht seizoenen op wachten. Nu na de beker ook de competitie verloren lijkt, is ‘the wait’ voor paars-wit nog steeds niet over. Gelet op de top 20-competities in Europa, zijn er nauwelijks recordkampioenen die slechter doen dan paars-wit. De grootste onder hen is ongetwijfeld Man United. Nu al zes jaar zonder Premier League-titel of FA Cup. Met die nuance dat United in 2017 wél nog de Europa League won tegen Ajax. Slechter dan de Mancunians en Anderlecht doen de Oostenrijkse traditieclub Rapid Wien - nu al 14 seizoenen zonder hoofdprijs - en het Zwitserse Grasshoppers Zürich, intussen afgegleden naar het tweede niveau en al 9 jaar zonder titel of beker.