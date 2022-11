Anderlecht bibbert tegen tien man in Silkeborg, maar dwingt wel Europese overwintering af

Anderlecht begon aan z’n opdracht tegen Silkeborg in de wetenschap dat op het einde een historische Europese avond wachtte voor het Belgische voetbal. Vier ploegen die Europees konden overwinteren. Lof voor het parcours in de Champions League van Club Brugge. Het sprookje van Union dat nu ook een vervolg krijgt in de Europa League. En AA Gent dat zich op de laatste speeldag bij het groepje gekwalificeerden schaarde. Anderlecht kón toch niet achterblijven. Los van de Belgische eer was het ook zes jaar geleden dat Anderlecht zich nog eens plaatste voor de knock-out rondes van een Europees toernooi. De kwartfinale tegen United was toen het eindstation, een paar maanden later pakte Anderlecht z’n voorlopig laatste landstitel.

Een wedstrijd op de synthetische mat van het JYSK Park in Silkeborg vereist een specifiek profiel. Vinnige jongens met een korte draaicirkel en een laag zwaartepunt, Anderlecht heeft er zo wel een paar in de selectie. Amuzu, Arnstad, Verschaeren, Refaelov,...vissen in het Deense water voor rust. De aanwezigheid van Verschaeren was echt een opsteker, de knieproblemen verleden tijd. Net als vorige week tegen FCSB was hij het die het ritme van het spel bepaalde bij Anderlecht. Achterin greep Veldman in, hij zette Wesley Hoedt op de bank. Hannes Delcroix kwam in de ploeg als linksachter, waardoor Vertonghen centraal naast Debast stond. Op rechts verving Noah Sadiki de geschorste Amir Murillo. Op Westerlo viel Sadiki nog lelijk door de mand, op 17-jarige leeftijd herstel je snel van die tikken. Zeker zo’n lefgozertje als Sadiki.

Volledig scherm Noah Sadiki. © Photo News

Anderlecht moest winnen, maar gooide de boel niet gelijk open. Er was rust, er was controle en er waren prikken op het juiste moment. Het was zaak om Amuzu vrij te krijgen in de ruimte, de man met de snelste benen. De meeste gevaarlijke acties kwamen vanop zijn kant. Maar de aanval waar de 0-1 uit voortvloeide kwam langs de rechterflank. Heerlijke opbouw over zeven stationnetjes, van Ashimeru over Debast, Arnstad en Sadiki. Met een loepzuivere kaats zette Amuzu de Deense defensie op het verkeerde been, waarna Verschaeren Refaelov bediende voor de 0-1. Extra argumentje aan de onderhandelingstafel voor de Israeli. In het kleine maar gezellige stadion van Silkeborg - ook de Denen konden geschiedenis schrijven - sprongen plots een vijftigtal Anderlecht-fans recht. ‘Qui ne saute pas n’est pas...’, hoewel er een verbod was op uitfans waren die snoodaards toch aan tickets voor de thuisvakken geraakt.

Volledig scherm © Photo News

Vijf minuten later zag de wereld er plots nóg een pak rooskleuriger uit. Joel Felix verlengde ongelukkig een uittrap van Van Crombrugge en lanceerde zo ongewild Yari Verschaeren. Klynge ging aan z’n lijf hangen en de Italiaanse scheids stuurde hem met rood naar de kleedkamer. Silkeborg was even het noorden kwijt, maar Anderlecht vergat de wedstrijd af te maken. Refaelov trapte op Larsen en kopte zijn eigen rebound naast. Anderlecht had dan en daar zekerheid moeten hebben over de kwalificatie. Nu werd het nog nagelbijten, zélfs tegen tien Denen. Zo zie je maar hoe broos het vertrouwen bij dit Anderlecht is. Kusk was de meeste dreigende Deen, Van Crombrugge voorkwam een paar keer onheil. Anderlecht zwijmelde, maar bleef toch overeind. In de diepe slotfase deed Raman op de counter de boeken helemaal dicht. Ook in het Lotto Park is na Nieuwjaar nog Europees voetbal te zien. Staat de man die de kwalificatie mee afdwong dan ook nog langs de lijn?

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.