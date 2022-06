Anderlecht betaalt ruim 3 miljoen euro voor Nigeriaanse rechtsback

Anderlecht Zirkzee gebles­seerd gewisseld bij Nederland­se beloften, maar schade lijkt mee te vallen

Pech voor Anderlecht in de strijd om play-off 1? Joshua Zirkzee verliet gisteren na 70 minuten geblesseerd het veld bij de Nederlandse beloften in de match tegen Zwitserland. Om welke blessure het precies gaat, is niet duidelijk, maar de eerste signalen zijn alvast positief. Morgen worden bijkomende onderzoeken gehouden op de club. Anderlecht heeft alvast goede hoop dat het zondag op Zirkzee zal kunnen rekenen tegen Charleroi.

