Anderlecht-abonnees kunnen compensatie aanvragen voor gemiste play-offs

Anderlecht, wiens seizoen er nu al op zit, laat in een communiqué weten dat abonnees die dat willen - en naar de juiste verhouding - een compensatie kunnen krijgen voor de gemiste wedstrijden in de play-offs. Gemiddeld zou dat neerkomen op 50 euro per persoon. Dat de fans boos zijn over het huidige seizoen is een understatement, zo blijkt uit de vele online reacties.

Ook financieel zijn de fans de dupe. Play-offwedstrijden zijn inbegrepen in het reeds aangekochte abonnement, maar juridisch gezien is de club niet verplicht de fans te compenseren. “Je abonnement geeft je toegang tot de thuiswedstrijden van de Jupiler Pro League. Dit seizoen is dat zonder play-offwedstrijden”, valt daags na de ontluisterende nederlaag tegen KV Mechelen te lezen op de website van RSCA. “Deelname aan de play-offs wordt bepaald door sportief resultaat. Het mislopen van play-offwedstrijden door sportief resultaat bindt de club niet aan een terugbetaling. RSCA wil haar supporters voor wie het financieel nodig en/of wenselijk is, echter wel de kans bieden een pro-rata terugbetaling aan te vragen.” Gemiddeld zou dat neerkomen op 50 euro per persoon.

Fans zijn boos

Ontluisterende beelden waren het gisteravond rond de klok van 20 uur in het Lotto Park. Niet dat Anderlecht mits winst tegen KV Mechelen zich nog geplaatst had voor de Europe play-offs, maar de nederlaag tegen Malinwa maakte het er allemaal nog wat pijnlijker op nadat de Brusselaars vier dagen eerder tegen AZ ook al gesneuveld waren in de Conference League. Slechts 13 zeges in 34 matchen, een elfde plaats, de rechterkolom zowaar. Van 1937 is het geleden dat Anderlecht zo laag eindigde.

Coach Brian Riemer nam de schuld op zich. “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid en ik verontschuldig mij bij alle fans.” Een deel van de Anderlecht-fans kon deze vernedering niet verkroppen. Al tijdens de wedstrijd liet een deel van de harde kern hun ongenoegen blijken. Er waren spandoeken tegen de spelers én voorzitter Wouter Vandenhaute. “Er is niks veranderd, niet onze voorzitter”, stond er te lezen. “Vous êtes nul de A à Z” (jullie stellen allemaal niets voor, red.). Ook: “Bonnes vacances les chèvres” laat weinig aan de verbeelding over. Vrij vertaald: “Goeie vakantie, sukkels.”

Volledig scherm ‘Bonnes vacances les chèvres’. Vrij vertaald: ‘goeie vakantie, sukkelaars’, stond er op een spandoek van ‘Mauves Army’ te lezen. © rv

KIJK. CEO Jesper Fredberg maakt deze ochtend intrede op de club

Vlak voor het einde van de wedstrijd was het vak achter de goal nagenoeg helemaal leeg. De harde kern was op dat moment al richting hoofdtribune vertrokken, om daar de hoofdingang tot het Lotto Park te blokkeren. Er werd andermaal geschreeuwd om het ontslag van Vandenhaute. Hoewel de ordediensten massaal aanwezig waren, verschaften enkele amokmakers zich zelfs toegang tot de eretribune en de vipruimte. Voorzitter Vandenhaute was op dat moment niet meer aanwezig. Binnen bleef verder alles rustig, er werd geen schade aangericht.

Ook op de sociale media in de uren na de match en de vroege ochtend erop, is de kritiek op spelers en bestuur niet mals. “Fijne vakantie boys, kan niet wachten op de foto’s uit Ibiza en Dubai”, is de meest gelikete reactie op de officiële communicatie van de club. Ook “Fijne vakantie en hopelijk zien we deze ploeg nooit meer terug” kan op veel bijval rekenen. Of deze: “Volgend seizoen de prijzen van de abonnementen omhoog zodat ze de vergoeding van de gemiste play-offs amper voelen. Bende sukkelaars, allemaal fijne vakantie... De portemonnee leegtrekken van de hardwerkende mens, such a shame!”

Volledig scherm Mauves Army met een ander veelzeggend spandoek: ‘Vous êtes nul de A à Z’ © Rv

Gilles De Bilde: “Een drama en schande op alle niveaus”

In onze HLN Live op maandagochtend met VTM-sportanker Jonas Decleer schetst ook analist en gewezen spits van Anderlecht Gilles De Bilde de dramatische toestand. “Er was even wat beterschap met de komst van Riemer, maar de voorbije weken was het opnieuw helemaal naar af. In 2,5 wedstrijden gooi je 2,5 maanden weg. Maar eigenlijk is het niet meer dan logisch dat Anderlecht op die elfde plaats geëindigd is. Met de kwaliteiten die ze dit jaar getoond hebben, verdienen ze niet om hoger te staan.”

KIJK. Revaliderende Yari Verschaeren komt maandag aan op de club

“Dat is een drama de voor de supporters, dat is een drama voor de club. De inkomsten gegenereerd uit de Conference League vallen weg door het missen van de play-offs. Het wordt zonder Europees voetbal opnieuw moeilijker om spelers over de streep te trekken om naar Anderlecht te komen. En ook voor de huidige spelerskern is dit allesbehalve een cadeau... Hoe gaan zij de komende maanden overbruggen? Op tv naar de andere matchen kijken? Zeker voor een Jan Vertonghen (hij wordt net vandaag 36, red.), die eind juni nog met de Rode Duivels aan de bak moet, is dit extra pijnlijk. Gaat hij individueel trainen met een conditietrainer? Dit wordt allesbehalve een zogezegde vakantie. Neen, op alle niveaus is dit een drama en schande.”

Of Riemer nog de juiste man op de juiste plaats is naar volgend seizoen toe? De Bilde: “Hij heeft geprobeerd om er terug wat schwung in te krijgen met zijn positivisme. Dat leek aanvankelijk te lukken, maar ook niet meer dan dat. Ik zou hem volgend seizoen toch nog zeker het opnieuw laten proberen. Maar alles zal natuurlijk afhangen van het materiaal dat hij ter beschikking krijgt. Tijd om het nieuwe seizoen voor te bereiden is er alvast...”

“Riemer kon gisteravond natuurlijk moeilijk anders dan zich te excuseren tegenover iedereen, maar je hoort alweer niets vanuit het bestuur. Daar is het weer windstil. Ik ga er toch van uit dat er de komende dagen gecommuniceerd gaat worden over de toekomst. Want momenteel zijn er bijzonder veel vragen. Dit duurt ook al jaren en blijft maar aanslepen. Neen, het ziet er niet goed uit.”

Anderlecht - KV Mechelen 2-3

