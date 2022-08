Amuzu en Gómez met de glimlach aanwezig op training RSCA, doorbraak in beide dossiers nog niet voor meteen

Anderlecht Geen prijzen gepakt en gemiddeld minder punten dan Vanhaeze­brou­ck: het matige rapport van Kompany als RS­CA-coach

‘t Is officieel: Vincent Kompany is de nieuwe trainer van Burnley. Op Turf Moor wil de voormalige verdediger verder bouwen aan zijn trainerscarrière. Die begon bij Anderlecht, maar de verwachtingen werden er - ook door de situatie waarin de club verzeild was geraakt - niet volledig ingelost. In drie seizoenen als (speler-)coach won Kompany met paars-wit minder dan de helft van de matchen en eindigde hij nooit hoger dan de derde plek. Een terugblik in cijfers.

14 juni