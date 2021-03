Amuzu eindelijk bepalend: “Ik besef dat statistieken in het moderne voetbal belangrijk zijn”

AnderlechtFrancis Amuzu (21) is te weinig beslissend, luidt de kritiek altijd. Op Sclessin was de vleugelaanvaller dat wel: één goal en één assist. Waarom zat hij tegen KV Kortrijk op de bank?

Vincent Kompany had een verklaring klaar: “Francis is nog jong, hij speelt bijna alles, met bovendien veel intensiteit. Als ik het gevoel heb dat hij op zijn tandvlees zit, is het mijn taak om hem te beschermen. Voor zijn eigen goed.” Dat had Kompany ook zo aan Amuzu uitgelegd voor KV Kortrijk: “Ik zet je even op de bank om te rusten”, zo is het volgens onze info gegaan. Of Amuzu het daarmee eens was, da’s iets anders, maar de speler kon het wel plaatsen. Voor de televisiecamera’s sprak hij: “Ik was niet boos. (lacht) Maar ik was wel blij nu weer te starten.”

Eén goal en één assist: Kompany bekwam in elk geval het gewenste effect met Amuzu. De Mechelaar was resultaatbepalend. Hij zou het, gezien zijn kwaliteiten, meer moeten zijn. “Ik besef dat statistieken in het moderne voetbal belangrijk zijn”, aldus Amuzu. “Ik werk eraan.” Het is nodig, bewijzen zijn cijfers: het waren pas beslissende actie drie en vier dit seizoen.

Desondanks is Amuzu een interessante profiel op de transfermarkt. Wegens jong, maar toch met veel ervaring - zelfs in Europa. Voorts is Amuzu pijlsnel - het is geen uitzondering dat hij sprint aan 35 kilometer per uur -, tactisch betrouwbaar en werklustig. Buitenlandse teams kijken blijkbaar doorheen de matige stats: Frankfurt en Fenerbahçe volgen zijn ontwikkeling. In Italië wordt ook AS Roma genoemd als mogelijke bestemming - die club heeft zich voorlopig niet gemeld.

In de winter was een vertrek voor Anderlecht onbespreekbaar, wie Amuzu in de zomer wil wegplukken, zal evenzeer de volle pot op tafel moeten leggen. ‘Ciske’, zoals hij liefkozend genoemd wordt binnen de club, ligt nog drie seizoenen onder contract.

Theophil Amuzu

Maar even terug naar gisteren. Standard is een match die Amuzu keer op keer met vet aanduidt in zijn agenda. U moet weten: zijn papa heeft een verleden in Luik. Toen Theophil Amuzu zestien was, ontdekte Standard hem in Ghana, waarna de middenvelder naar België verhuisde. Theophil kreeg evenwel nooit een echte kans, en belandde nadien bij Visé en Mechelen.

Het is omwille van Theophils passage bij Standard dat Amuzu graag speelt tegen de Rouches, zo zei hij vorig jaar: “Bij winst kan ik thuiskomen en zeggen: ‘Pa, ik heb je ex-team geklopt.’ Dat is plezant, hé.” Na gisterenmiddag zal dat gevoel alleen maar versterkt zijn.

Amuzu, op Eleven Sports: “Scoren is altijd leuk. Ik ben tevreden met onze prestatie.”

