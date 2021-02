Alweer een Anderlecht-icoon weg: assistent Nicolás Frutos volgt Losada naar DC United

Anderlecht Kompany en Anderlecht trappen tegen OH Leuven drukke maand januari op gang: “Om de drie dagen een match: dat heb ik het liefst”

9 januari RSCA ging met een fijn gevoel de korte winterstop in. Het won makkelijk tegen Beerschot en sloot 2020 af in de top vier. Daar willen Vincent Kompany en co met het oog op play-off 1 uiteraard ook blijven. Een zege zondag tegen ‘concurrent’ OH Leuven is dus een must.