Alsof Murphy hem achtervolgt: het pechjaar van Yari Verschaeren

AnderlechtDe voetbalgoden hebben hem het voorbije jaar niet gespaard. Yari Verschaeren, nog altijd maar 19, blesseerde zich gisteravond in de topper tegen Racing Genk opnieuw. De Rode Duivel liep een spier- en ligamentletsel op en is vier tot zes weken out. Murphy lijkt hem de voorbije maanden wel te achtervolgen. Een overzicht.

15 december 2019:

Bijna dag op dag een jaar geleden begon de ellende. Op 15 december 2019 verzwikte Verschaeren z’n enkel zwaar tijdens de topper tegen Standard op Sclessin nadat hij een tikje kreeg van Dimitri Lavalée - ‘t waren geen prettige beelden.

De middenvelder moest ook toen het veld op een draagberrie verlaten. Onderzoeken brachten een scheurtje in de ligamenten van zijn rechterenkel aan het licht. Verschaeren meldde enkele dagen later zelf dat hij twee maanden uit roulatie zou zijn.

29 februari 2020:

Uiteindelijk duurde het 2,5 maanden vooraleer het jeugdproduct z’n wederoptreden kon maken. Negen matchen miste hij in totaal. Op 29 februari mocht Verschaeren nog een minuutje meedoen op het veld van Waasland-Beveren en de week erna speelde hij ruim een kwartier mee in de klinkende 7-0-zege tegen Zulte Waregem. Meer matchen waren de jongeling echter niet gegund: de competitie werd stopgezet door de coronacrisis. Een domper voor het Belgisch voetbal, en ook voor Verschaeren.

Volledig scherm Yari Verschaeren. © Photo News

9 augustus 2020:

Voor de eerste competitiematch van het seizoen trekt Anderlecht naar KV Mechelen. Verschaeren komt fit uit de voorbereiding, maar moet het Achter de Kazerne doen met een invalbeurt van enkele minuutjes. De week erna tegen STVV komt hij zelfs niet van de bank. “Wat de oorzaak is van zijn ‘vormdip’? Heel simpel: hij is jong”, zegt Kompany er wat later over. “Geen enkele jonge speler zal aan zo’n periode ontsnappen. Of die nu Kana, Sardella of Verschaeren heet.”

Pas op de zesde speeldag mag Verschaeren een eerste keer starten. Tegen Waasland-Beveren speelt hij een goeie match op rechts. Met een goal (zie onderstaande video vanaf 2'50") heeft hij ook een belangrijk aandeel in de 2-4-zege.

20 september 2020:

Daags na de match op de Freethiel volgt echter een nieuwe opdoffer. Verschaeren blijkt een positieve coronatest te hebben afgelegd. Hij moet in quarantaine en mist de thuismatch tegen Eupen. Een geluk bij een ongeluk: Verschaeren ondervindt weinig last van het virus. Hij kan zijn conditie goed op peil houden en raakt klaar voor de topper tegen Club Brugge van begin oktober. Anderlecht verliest op Jan Breydel wel kansloos met 3-0. Zowel in september als ik oktober wordt hij ook geselecteerd voor de Rode Duivels.

1 november 2020:

Ook in de volgende matchen tegen OH Leuven en Kortrijk start Verschaeren in de basis. Tegen de Leuvenaars scoort hij ook z'n tweede van het seizoen, maar in aanloop naar de clash met Antwerp verzwikt Verschaeren zijn enkel op training. “Bij een speler van 32 zouden we die enkel intapen en hem laten spelen, maar met zo’n jonge spelers moet je voorzichtig zijn”, zegt Kompany in de week voorafgaand aan de topper. “In samenspraak met de medische staf zullen we beslissen of hij kan spelen.”

Dat lukt uiteindelijk niet, maar Verschaeren herstelt wel snel. Een week later speelt hij mee tegen AA Gent en midden november haalt Roberto Martínez hem opnieuw bij de nationale ploeg. Minuten sprokkelen zit er echter niet in.

Verschaeren na de match tegen OHL:

11 december 2020:

Na die laatste interlandbreak van het jaar speelt Verschaeren mee in elke wedstijd. Behalve tegen Standard begint hij ook telkens aan de aftrap. Gisteravond tegen Racing Genk eveneens, met het intussen bekende vervolg. Tien minuten voor rust slaat het noodlot opnieuw toe. Verschaeren komt slecht neer en zijn linkerbeen blijft in het gras steken. De Rode Duivel wordt afgevoerd naar het ziekenhuis met flinke last aan z'n onderbeen. Vandaag onderging Verschaeren nog bijkomende onderzoeken en er kwam geen breuk aan het licht. Wel een spier- en ligamentletsel, met een inactiviteit van vier tot zes weken tot gevolg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: