“Ajax wil supertalent Bounida (15) wegkapen bij Anderlecht”

Bounida geldt als één van de grootste talenten dat dezer dagen op Neerpede rondloopt. Hij staat bekend als een fenomeen – op het veld en op sociale media. Hij is technisch bijzonder sterk – zijn arsenaal aan passeerbewegingen en dribbels is straf – en heeft 320.000 volgers op Instagram. Bounida heeft zelfs een deal met sportgigant Nike, dat gelooft dat hij een wereldster kan worden.

Begin maart werd Bounida 15, waardoor hij een profcontract had kunnen tekenen bij Anderlecht. Dat deed hij evenwel (nog?) niet. Daardoor moet Ajax - of eender welke andere geïnteresseerde club - enkel een opleidingsvergoeding betalen aan paars-wit.

“We staan voortdurend in overleg”, aldus hoofd opleidingen Jean Kindermans enkele maanden geleden. “Rayane wordt goed omringd, zijn entourage vindt het niet verstandig om nu al zulke grote beslissingen te nemen, terwijl hij zich ook moet kunnen focussen op school. Het is al druk genoeg. Maar voor alle duidelijkheid: deze beslissing heeft niks te maken met eventuele twijfels bij Rayane over Anderlecht, of omgekeerd.”