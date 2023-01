Ait El Hadj op zucht van Racing Genk, clubs akkoord over transfersom van twee miljoen euro

El Hadj is een geboren Brusselaar en streek na passages bij de jeugd van FC Brussels en AA Gent in 2012 neer op Neerpede. In 2019 maakte hij op 17-jarige leeftijd zijn debuut voor het A-elftal van Anderlecht. El Hadj maakte indruk met zijn snelheid en creativiteit, maar kon de hoge verwachtingen nooit helemaal inlossen. Zijn opmars stagneerde. Vorige zomer werd hij zelfs even teruggezet naar de B-kern nadat hij had geweigerd aan te treden met de RSCA Futures. El Hadj excuseerde zich publiekelijk en werd opnieuw in de armen gesloten. Maar spelen deed hij nauwelijks bij de A-kern. In drie wedstrijden was hij goed voor één doelpunt. Opvallend: in zijn carrière bij Anderlecht kwam El Hadj het vaakst in actie tegen Racing Genk: acht keer. Hij scoorde ook zijn eerste goal voor paars-wit tegen de Limburgers in de Cegeka Arena. Binnenkort zijn nieuwe thuis.