Ait El Hadj mag zich ook eens tonen op z’n beste positie: “Het was geen verrassing”

RSC AnderlechtVincent Kompany was zeer lovend over de prestatie van Anouar Ait El Hadj. De 18-jarige middenvelder kreeg in Leuven voor het eerst echt z’n kans als nummer 10 en was zelf ook best tevreden over zijn prestatie. “En het zal elke keer beter gaan.”

Percy Tau is weg. Yari Verschaeren nog out en Michel Vlap zat niet in de selectie. Dus kreeg jeugdproduct z’n kans vanaf de aftrap. Ook tegen KV Oostende was dat het geval. Toen echter een rijtje lager dan vanavond. Nu speelde ‘Anou’ op zijn beste positie.

“Of ik verrast was? Om eerlijk te zijn niet”, sprak de middenvelder achteraf. “Ik voelde deze week wel dat de kans groot was dat ik zou spelen. Tau was er niet meer, Yari is nog niet fit en Vlap zat niet in de selectie. Dus ik had het wel wat zien aankomen, om eerlijk te zijn. Ik heb ook wel het gevoel dat ik me meer heb kunnen tonen dan tegen KVO. Logisch: hoe vaker je speelt, hoe beter het gaat. Stress had ik ook niet.”

Dat was er wel aan te zien. Hij eiste de bal op, probeerde het spel te verdelen en stond zelfs z’n mannetje in de duels. “Ach ik denk wel dat het goed liep. Voor de hele ploeg trouwens - we hebben gewoon goed gespeeld. Maar die penalty is heel zuur. Of het penalty was? Ik heb het niet goed gezien. ‘t Was een keuze van de ref. We blijven natuurlijk gefrustreerd achter - deze match hadden we altijd moeten winnen.”

