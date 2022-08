Ait El Hadj excuseert zich na weigering om te spelen met U23: “Ik heb een fout gemaakt ”

Twee seizoenen geleden was hij nog een revelatie, vandaag zakt Anouar Ait El Hadj steeds verder weg bij Anderlecht. De creatieve middenvelder ligt, net als vorig seizoen onder Vincent Kompany, niet in de bovenste schuif van Felice Mazzu en kreeg nog maar weinig speelgelegenheid. Zijn enige basisplaats kwam er in de heenmatch tegen het Estse Paide Linnameeskond, daarin kwam hij matig voor de dag.



Mazzu verkondigde enkele weken geleden nog dat jongeren die minder kansen krijgen in het eerste elftal ervaring kunnen opdoen bij de U23 in de Challenger Pro League. Afgelopen weekend kwamen zo Ishaq, Angulo, Sadiki en Duranville in actie tegen Lommel. Dat was ook het plan met Ait El Hadj, ware het niet dat de middenvelder plots weigerde te spelen. Hij mikt op speelgelegenheid in het eerste elftal, niet bij de U23.