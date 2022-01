Afscheid Bellamy in beeld gebracht in RSCA-docu: “Craig moet zich laten verzorgen, zodat hij weer gelukkig kan zijn”

AnderlechtVanavond lanceerden Anderlecht, Play Sports en VOO het tweede seizoen van de documentaire ‘Mauve’. Daarin krijgt de kijker opnieuw een blik achter de schermen bij de recordkampioen. In het eerste deel wordt onder meer het emotionele afscheid van Craig Bellamy in beeld gebracht.

De heenronde was er één met ups en downs voor RSC Anderlecht. Wie wil weten hoe het er de voorbije maanden in de bureaus van Neerpede en de kleedkamer aan toe ging, stemde vanavond om 22u30 dus best af op Play Sports Open of VOOsport World. Dan ging de eerste aflevering van het tweede seizoen van ‘Mauve’ in première.

Uiteraard staat het sportieve op de eerste plaats in de docu, die een leidraad vormt doorheen de heenronde. Er is onder meer de moeilijke zoektocht naar een spits - zie het mislukte transfergesprek met Yuma Suzuki (ex-STVV). Ook de ontgoocheling na de Europese uitschakeling tegen Vitesse komt uitgebreid aan bod. CEO Peter Verbeke en Vincent Kompany geven interviews doorheen de aflevering.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar er is meer dan enkel voetbal. Zo gaan de camera’s op bezoek bij aanwinsten Benito Raman en Sergio Gomez. En er is het pakkende afscheid van assistent Craig Bellamy, wiens speech exclusief in beeld werd gebracht. Zijn woorden: “Ik heb altijd met depressies gekampt. Tijdens mijn carrière zijn er uitbarstingen geweest, ook hier. Soms was ik eens geblesseerd of zagen jullie mij een paar weken niet. Ik was niet geblesseerd, maar kampte met de depressie. Ik heb een jong gezin met een dochter van 13 maanden die me nauwelijks ziet of kent. Nu moet ik er weer bovenop komen.”

Vincent Kompany, zelf in tranen in de kleedkamer, twijfelde naar eigen zeggen geen seconde over wat Bellamy moest doen. “Hij moet zich laten verzorgen, zodat hij weer gelukkig kan zijn. Als hij er weer klaar voor is, zien we wel”, aldus de T1, die toegeeft Bellamy te missen. “Al moet hij zichzelf eerst terugvinden. Soms zijn die mensen net talentvoller en begaafder, maar je moet een structuur creëren waarin ze zich kunnen ontplooien, en dat hebben we dus gedaan.”

Volgende week verschijnt de tweede aflevering. Daarin komen onder meer de kapitaalsverhoging en een inkijk in het privéleven van Wesley Hoedt en Yari Verschaeren aan bod.

Volledig scherm Bellamy met Kompany. © Photo News