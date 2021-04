25 miljoen euro aan vers geld: raad van bestuur Anderlecht keurt kapitaalsverhoging goed

AnderlechtApril 2021 zal de boeken ingaan als een belangrijke maand in de geschiedenis van Anderlecht. Na de plaatsing voor de Champions’ play-offs is er nu ook financieel perspectief: er is een deal tussen de aandeelhouders, met 25 miljoen euro aan vers geld. Eindelijk.

Anderlecht zit op een wolk. Drie dagen na de kwalificatie voor de Champions’ play-offs is er ook naast het veld een overwinning geboekt: de aandeelhouders hebben gisteravond op de Raad van Bestuur een akkoord gevonden over een kapitaalsverhoging.

Het is een zware bevalling geweest. Maanden aan een stuk waren er spanningen, slaande deuren, intriges en achterklap — de scenaristen van ‘Familie’ of ‘Thuis’ hadden het zo zot niet kunnen bedenken. B-aandeelhouder Johan Beerlandt (Besix) gaf zijn ontslag in de Raad van Bestuur uit onvrede met het beleid van Marc Coucke, één van de rijkste Belgen Alexandre Van Damme (AB Inbev) verkocht zijn aandelen aan Michael Verschueren. Het water tussen de A- en B-aandeelhouders leek te diep. Tot nu dus.

De unanieme overeenkomst moet Anderlecht de mogelijkheid bieden om een doorstart te maken. In het oorspronkelijke herstelplan was een kapitaalsverhoging van 70 miljoen euro voorzien, met 20 miljoen euro aan verse middelen en 50 miljoen euro omzetting van schulden. Uiteindelijk komt er 25 miljoen euro vers kapitaal en gaat Coucke, dixit het persbericht, “een groot deel van zijn schulden omzetten”. Het zou gaan om 37 miljoen euro. Ook het businessplan van het management — voorzitter Wouter Vandenhaute, CEO Jos Donvil en sportief manager Peter Verbeke — om weer systematisch met de top mee te spelen werd goedgekeurd.

Volledig scherm Marc Coucke, de hoofdaandeelhouder van Anderlecht. © BELGA

‘Historisch’

De kapitaalsverhoging zal bevestigd worden op de Algemene Vergadering van 29 juni. De huidige bewindsmensen sluiten niet uit dat er bij deze operatie ook nieuwe aandeelhouders bijkomen.

“Dit is een historisch moment”, reageert CEO Donvil. “Nu kunnen we sámen — want dit is allemaal unaniem goedgekeurd — werken aan de toekomst van Anderlecht. Ik moet iedereen bedanken voor de constructieve houding, net zoals ik onze fans en fans wil bedanken voor hun geduld.”

Het gaat om noodzakelijke inspanningen, gezien de dramatische cijfers die RSCA in zijn laatste jaarrekening voorlegde. Daarin was te lezen hoe er een verlies van ongeveer 37 miljoen euro en een schuldenberg van meer dan 100 miljoen euro is. Voor de duidelijkheid: het huidige management erfde die rugzak uit het verleden, toen paars-wit de wanconstructies, ontslagpremies en hoge contracten opstapelde.

Volledig scherm Jos Donvil. © BELGA

Nog altijd besparingen

Het akkoord stelt Anderlecht niet in staat om een ‘big spender’ te zijn. Er moet nog steeds bespaard worden — het gros van de uitgeleenden mag weg, de loonlast is te hoog —, inkomend zullen er geen miljoenentransfers zijn. Verbeke wil in eerste instantie de selectie samenhouden die afgelopen weekend derde werd in de reguliere competitie. Dat zal wellicht al genoeg kosten — denk maar aan Nmecha, Miazga en Ashimeru.

De ambities op Anderlecht zijn wel groot. Dit jaar wil het een zo goed mogelijk Europees ticket versieren, om vervolgens binnen de drie jaar weer mee te spelen voor de titel, zoals preses Vandenhaute maandag aangaf in ‘Extra Time’. CEO Donvil verklaarde eerder dan weer dat Anderlecht “binnen de drie jaar gezond moet zijn”. Met het nieuws van gisterenavond is die kans alvast weer wat groter geworden

Maar ook nu zal RSCA niet plots een ‘big spender’ zijn. Transfers zoals die van Michel Vlap of Bubacarr Sanneh - kostprijs: acht miljoen euro - zijn verleden tijd onder het bewind van Wouter Vandenhaute en Verbeke. Zij beseffen maar al te goed dat ze Anderlecht alleen kunnen terugbrengen naar de top door de komende jaren met beperkte middelen en goeie scouting meerwaardespelers te halen - op het veld en vervolgens ook in de clubkas -, gecombineerd met eigen jeugd. Per slot van rekening werd Anderlecht nu ook derde in de reguliere competitie zonder veel ‘foliekes’, redeneert men in het Lotto Park...

