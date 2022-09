“16? Ik wist niet dat hij zo jong was”: Duranville speelt (en scoort) in hetzelfde weekend voor A-ploeg én U23, en dat mag volgens de regels

AnderlechtWat een weekend voor Julien Duranville. Het 16-jarige toptalent vierde vrijdag zijn eerste profdoelpunt met de RSCA Futures op RWDM, vanmiddag deed hij dat over bij de A-ploeg . En dat was volledig reglementair.

Een welgemikte plaatsbal, uit stand dan nog. Contradictorisch voor een 16-jarige jongen wiens bijnaam ‘de bliksemschicht’ is. “16? Ik wist zelfs niet dat hij zo jong was”, zei de debuterende Vertonghen over Duranville. Ik kende zijn naam zelfs nog niet.” Dat is na vandaag alvast veranderd. Wat een weekend ook voor Duranville, zoon van een Ivoriaanse vader en een Congolese moeder. Vrijdag scoorde hij zijn allereerste treffer met de U23 in de Brusselse derby in 1B tegen RWDM. Door het uitvallen van een aantal spelers met buikgriep, viste Mazzu hem ook op voor de A-kern. Duranville joeg een schicht van enthousiasme door het stadion met zijn energieke speelstijl.

Quote Als we voelen dat hij nuttig kan zijn bij ons zal hij zeker zijn kansen krijgen. Mazzu

Eindelijk wat schwung in de paars-witte elf. “We weten wat Julien ons kan bijbrengen”, zei Mazzu. “Maar we willen vooral geduldig zijn met hem.” Vraag is waar Duranville de meeste progressie kan maken. Door regelmatig te spelen in 1B of door korte invalbeurten te maken in de A-ploeg als joker. “Als we voelen dat hij nuttig kan zijn bij ons zal hij zeker zijn kansen krijgen.” Duranville is een schoolvoorbeeld waarom ze bij Anderlecht hemel en aarde proberen te bewegen om het aantal spelers op wedstrijdblad uit te breiden. Jongens die minuten moeten maken om verder te ontwikkelen, maar die nog te groen achter de oren zijn om wekelijks te starten. En zeg nu zelf, wie kan daar wat op tegen hebben. Pro League, maak er werk van!

Volledig scherm Duranville. © Photo News

Zou ergens over de plas ook Vincent Kompany zijn vuist gebald hebben? Julien Duranville laten debuteren was vorig seizoen het laatste wapenfeit van Kompany als coach van Anderlecht. In de laatste wedstrijd van de play-offs, op Club Brugge nota bene, liet hij hem invallen. Twee weken nadat het Neerpede-product zijn 16de verjaardag vierde. Enkel Nii Lemptey en Romelu Lukaku waren nog jonger bij hun debuut voor Anderlecht. Scouts van de grootste Europese ploegen schreven zijn naam in kapitalen neer in hun notieboekje. Anderlecht sprong een gat in de lucht toen hij vorig jaar een nieuw contract tekende tot 2024. CEO Peter Verbeke in de documentaire ‘Mauve’: “Julien heeft alles om de nieuwe Doku te worden.” En Duranville heeft alles om de nieuwe chouchou van het Park te worden.

Volledig scherm © Photo News

Spelen voor A-ploeg en U23 in één weekend, dat mag

Vier beloftenteams in de Challenger Pro League, dat bracht wat extra regels met zich mee. De algemene voorwaarde is dat spelers mogen meedoen met de U23 als ze geboren zijn in 1999 of later - op één uitzondering na: zie David Hubert bij RSCA Futures of Lennart Mertens bij Club NXT. Doelmannen mogen dan weer tot 25 jaar oud zijn.

Maar wat met jonkies die zowel voor de A-ploeg als de U23 uitkomen? Anderlecht gaf in beide elftallen immers al speelgelegenheid aan Ait El Hadj, Sadiki, Angulo, Ishaq en dus ook aan Duranville. De Brusselse winger scoorde dit weekend dus tegen zowel RWDM als OH Leuven. Een knap visitekaartje, en daar was niks onreglementairs aan.

VIDEO. De goal van Duranville op RWDM

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het reglement stelt enkel dat spelers worden uitgesloten van deelname bij de U23 als ze in de voorgaande wedstrijd van de A-ploeg basisspeler waren of minstens 45 minuten speelden. Vanmiddag viel Duranville pas na 65 minuten in, dus volgende week kunnen de RSCA Futures tegen Club NXT eventueel ook op hem rekenen. Dat Duranville vrijdag 63 minuten op het veld stond met de RSCA Futures, heeft reglementair geen invloed op zijn inzetbaarheid bij de A-ploeg.

Schrik overigens niet als pakweg Adrien Trebel na Nieuwjaar matchritme opdoet bij de U23. Spelers uit de A-kern die minstens zes opeenvolgende matchen missen door blessure, mogen maximaal twee wedstrijden meespelen met de beloften. Al is die afwijking slechts van toepassing op één speler per match.