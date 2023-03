Zijn de huurprijzen in Alveringem bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

“1800 GAS-boe­tes in trajectcon­tro­le zijn onwettig”: oppositie­raads­lid Stijn Hommez dient klacht in, advocaat stapt naar politie­recht­bank

Sinds begin dit jaar is de trajectcontrole in de zone 30 in Beauvoorde en Avekapelle actief. Dat niet iedereen daarvan op de hoogte was, bewijzen de 1.800 GAS-boetes die al zijn uitgeschreven. Onafhankelijk raadslid Stijn Hommez is ervan overtuigd dat die boetes niet rechtsgeldig zijn. Ook advocaat Thomas Bailleul, die een aantal overtreders vertegenwoordigt, betwist de werkwijze en bereidt een dossier voor de politierechtbank voor. Moeten de chauffeurs die de zone 30 niet respecteerden alsnog hun boete betalen?