Westhoek ontsnapt aan het ergste nadat waterpeil bleef stijgen: “We zijn het ondertussen wel gewoon”

Stavele / Roesbrugge-HaringeHet waterpeil van de Ijzer bleef de afgelopen dagen telkens stijgen door de hevige regenval. Even werd gevreesd dat het water zou blijven stijgen en evenveel overlast zou veroorzaken zoals in november 2021. “Uiteindelijk is het deze keer 30 centimeter onder die extreme hoogte gebleven”, zegt burgemeester Gerard Liefooghe (CD&V).

Verdronken weiden in de Westhoek. Deze woning in Stavele ontsnapt maar net aan het stijgende water

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen verzadigde de grond en konden beken en grachten het vele water niet meer slikken. Heel wat weides in Alveringem en Roesbrugge kwamen volledig onder water te staan. Ook het waterpeil van de Ijzer overschreed het waakpeil maar het alarmpeil werd uiteindelijk net niet bereikt. “Gelukkig maar”, reageert burgemeester Gerard Liefooghe van Alveringem. “Het ging deze keer vooral om de weides en straten naast beken grachten die overstroomden omdat ze het water niet meer konden slikken. Daardoor is wel wat water binnengelopen in huizen, maar de grote schade is uitgebleven. Uiteindelijk is het waterpeil 30 centimeter lager gebleven dan in november 2021. Nu komt er gelukkig een droge periode aan, en dat komt net op tijd.”

Verdronken weiden in de Westhoek. Ook in Roesbrugge (Poperinge) staat het water bijzonder hoog

Vooral landelijke wegen kwamen onder water te staan waardoor je bepaalde straten in Stavele en Roesbrugge-Haringe niet meer kon inrijden. De brandweer was enkele dagen in de weer om water op te pompen en zandzakjes te leggen. In Merkem, op het kanaal Ieper-IJzer is ook een bootje gezonken door de hevige regenval.

Verdronken weiden in de Westhoek. Het terras van eetcafé 't Hof van Commerce ontsnapt deze keer wel aan het water, de parking is wel volledig ondergelopen.

Prachtige beelden

“We zijn het hier ondertussen wel al gewoon”, zegt Henri Vanholme van eetcafé ‘t Hof van Commerce in Stavele. “Onze parking is volledig ondergelopen, maar het valt al bij al nog mee. De vorige keer stond ons terras en de straat ook volledig onder water. We hebben onze parking na de vorige keer wel heraangelegd, eens het water zal zakken zal het opnieuw vol met slijk liggen en moeten we nog eens opruimen. Elk jaar is het wel één keer van dat, we geraken het stilaan wel gewoon. Zolang het niet te erg is, valt het wel mee. Anderzijds levert het ook wel een heel mooi beeld op hé. Als de zon opkomt of ondergaat is het echt magisch. Als je dan bij ons op het terras kunt zitten, heb je een prachtig vergezicht.”

Henri Vanholme van eetcafé 't Hof van Commerce bij zijn (opnieuw) ondergelopen parking

Dat de ondergelopen ofwel verdronken weides erg mooie plaatjes opleveren, ontging ook het oog van onze fotograaf Henk Deleu niet. Ontdek hieronder zijn foto’s.

Verdronken weiden in de Westhoek Hondschoote

Verdronken weiden in de Westhoek Hondschoote

Verdronken weiden in de Westhoek Stavele Ijzerstraat

Verdronken weiden in de Westhoek Stavele Ijzerstraat

Verdronken weiden in de Westhoek Roesbrugge

Verdronken weiden in de Westhoek Roesbrugge

Verdronken weiden in de Westhoek Roesbrugge

