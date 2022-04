West-Vlaming Olivier is scheidsrechter op WK snooker: “Een goeie match? Als niemand me gezien heeft”

Oostduinkerke/De Panne Dieven proberen binnen te breken in liefst 63 bergingen onder apparte­ments­ge­bou­wen

In De Panne en Oostduinkerke hebben inbrekers zaterdagnacht proberen toeslaan in liefst 63 ondergrondse bergingen van appartementsgebouwen. De buit is voorlopig beperkt, al is het precieze nadeel op veel plaatsen nog niet gekend. De politie Westkust is een onderzoek gestart.

18 april