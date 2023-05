WEER. Zware neerslag en bewolking in Alveringem vanochtend

Nieuwe tijdelijke tentoon­stel­ling belicht Talbot House van na de oorlog

Talbotousians in War and Peace is een van de 25 projecten van LANDSCAPES | Feel Flanders Fields, het nieuwe WO I-thema van Westtoer. In de nieuwe tijdelijke tentoonstelling in het Talbot House krijgt de bezoekers opmerkelijke foto’s en objecten te zien, gelinkt aan de ‘wedergeboorte van Talbot House’ in Londen, de uitbouw van de Toc H-clubs en de pelgrimstochten van na de oorlog.