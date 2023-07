WEER. Kans op zo goed als helder weer in Alveringem vanochtend

UITTIP. Spring de fiets op en spot boerderij­en in het landschap

Vanaf 14 juli kan je in Diksmuide, Torhout en Wingene boerderijspotten. Dat zijn routes door landelijk gebied met onderweg hotspots waar je kan genieten van hoe goed een landbouwbedrijf is geïntegreerd in het landschap. Doe mee aan de wedstrijd en win een smakelijke prijs.