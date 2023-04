WEER. Kans op lichte regen en bewolking in Alveringem vanochtend

Wie dingt dit jaar mee naar het kroontje van Hopkonin­gin? “Wie zich meldt als trio mag rekenen op ondersteu­ning van de stad”

De organisatie van de Hopkoninginverkiezingen is op zoek naar een tweede, of zelfs derde of vierde trio om mee te stappen in het avontuur van de Hopkoninginverkiezing. “Het traject werd, dankzij de feedback van jongeren, in een nieuw kleedje gestopt”, aldus schepen Klaas Verbeke (CD&V).