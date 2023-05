WEER. Kans op gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend in Alveringem

Lokale diensten­cen­tra in de kijker: “Elk centrum heeft eigen accenten met vrijwilli­gers uit de buurt”

In mei en juni zet Poperinge de lokale dienstencentra in de kijker. De Bres bestaat ondertussen al 17 jaar. De Buurtbres, met antennepunten in de deelgemeenten, vierde onlangs haar eerste verjaardag. “Wie een affiche ophangt maakt kans op een leuke prijs”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen).