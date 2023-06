WEER. Helder met enkele wolkenvelden in Alveringem vanochtend

NET OPEN. Vernieuwde Aldi is terug open: “Veel meer beleving, licht en ruimte”

De opening van de vernieuwde Aldi in Diksmuide lokte woensdagochtend meteen veel volk. Dat nam nieuwsgierig een kijkje in de winkel die met een derde is uitgebreid. De 1.600 producten komen zo nog meer tot hun recht.