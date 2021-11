Vriendinnen maken bijzondere troostkaartjes: “’Veel sterkte’ zijn soms harde woorden wanneer je iemand verliest”

De Panne INTERVIEW - Sterren­chef Stéphane Buyens (61) en zijn leerkracht Jean-Ma­rie Verslype (78): “Hij had de gave om zijn klas mee te krijgen zonder te straffen”

Van mentaal welzijn was in het onderwijs van ‘the seventies’ niet veel sprake. “Een veeg rond de oren als je niet in de pas liep, dat was de psychologie toen”, lacht Stéphane Buyens van tweesterrenrestaurant Le Fox in De Panne. In die periode volgde hij zijn opleiding aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Meneer Jean-Marie Verslype heeft voor Buyens veel betekend. “En dan werd ik later voorzitter van Horeca De Panne en Jean secretaris. Ik moest een drempel over", glimlacht de topchef.

