Takelwagen gestolen in Alveringem: “Wellicht al in Frankrijk”

Het was de zaakvoerder die de diefstal maandagochtend vaststelde. Tijdens hun diefstal veroorzaakten de daders ook nog schade aan een andere vrachtwagen. Volgens de zaakvoerders werd de gestolen takelwagen, die al 16 jaar oud was, even voor 1 uur nog gefilmd langs de baan Ieper-Veurne. Volgens de zaakvoerder gebeurde de diefstal op bestelling. “Op camerabeelden is te zien hoe ze eerst heel traag passeren om te zien of er geen lichten meer brandden. Daarna pleegden ze de diefstal op nauwelijks 10 minuten tijd”, zegt de zaakvoerder. “Samen met de politie zijn we ondertussen te weten gekomen dat de takelwagen wellicht al in Frankrijk is. Het is nu afwachten wat de Franse politie zal doen.”