Straatartiesten palmen site voor gemeentehuis in tijdens ‘Alveringem Avenue’

Zuidschote Bewoner kan zelf brandende elektrici­teits­kast in garage woning in Zuidschote blussen

In de Ieperse deelgemeente Zuidschote is donderdagnamiddag brand uitgebroken aan de elektriciteitskast in de garage van een woning in verbouwing. De bewoner kon met een brandblusser zelf het vuur blussen en de schade beperken.

14 juli